صحفي جزائري : تم تحريف تصريحات جمال بالماضي حول دعم جمهور مصر لمحاربو الصحراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مراد بن هاشمي صحفي جزائري ان ما تردد عن تصريحات جمال بالماضي عن الجمهور المصري غير صحيح بالمره وتم تحريفه عن معناه الحقيقي و هو ترك الحريه للجماهير المصريه في دعمها للمنتخب الجزائري وان محاربو الصحراء يلعبون من جماهيرهم و لديهم بالفعل جمهور يدعهم بقوه خلال مباريات كاس الامم الافريقية بمصر منذ انطلاقها في ٢١ يونيو الماضي و حتي المباراه النهائيه امام السنغال .

و أشار الهاشمي انه يري دعم كبير من المصريين خاصة في المباراه النهائيه باستاد القاهرة وهو ما يعمق العلاقات الطيبة بين الجماهير العربية و شدد علي أهمية توضيح التصريحات التي اثارت ضجه بين الجماهير المصريه لنبذ اي فتنه تعكر صفو المشهد الختامي الرائع للبطولة التي احسنت مصر تنظيمها .

ويحصل الفائز بلقب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية على 4.5 مليون دولار، ما يوازى 75 مليون جنيه مصرى، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار ما يوازى 42 مليون جنيه مصري. ويسعى منتخب السنغال لكسر العقدة أمام الجزائر عندما يلتقيان فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة في نهائي كأس الامم الأفريقية. Advertisements ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية. وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل. وتجمع مباراة السنغال والجزائر بين أقوى دفاع وأحسن هجوم فى النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تختتم اليوم. واهتزت شباك منتخب السنغال مرة واحدة على مدار مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية عندما خسر أمام الجزائر بهدف دون مقابل في مباراة الدور الاول التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي". فى حين تمكن منتخب الجزائر من تسجيل 12 هدفاً طوال مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية هذا العام وهو الرقم الذي لم يحققه أى منتخب آخر، فى حين اهتزت شباكه "مرتين".

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