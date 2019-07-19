حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يهزم البلاستيك برباعية نظيفة ودياً استعدادا للمقاولون الأهلي يهزم البلاستيك برباعية نظيفة ودياً استعدادا للمقاولون سوبر كورة .. الأهلي يوافق على رحيل أحمد فتحي سوبر كورة .. عرض فرنسى يهدد برحيل الشناوى عن الأهلي حسن شحاتة لـ"تايم سبورت": مش هتأخر عن تدريب المنتخب.. ونحتاج تعديلات فقط اللجنة المنظمة: 500 ألف جنيه لمستشفى أبو الريش في حضور أساطير أفريقيا Advertisements جلسة بين مسئولى سموحة والزمالك فى ميت عقبة لتفعيل عقد إستعارة داوودا سوبر كورة .. الزمالك ينهى آمال الأهلي فى صفقة إمام عاشور مصطفى فتحى خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الجونة.. وضم بوطيب مران الزمالك.. جلسة خالد جلال.. تدريب مرونة .. ومصطفى فتحى فى الجيم

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