صورة.. ريبيري يحتفل بهدف الجزائر في السنغال بنهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- أسامة عبد النبي:

احتفل الفرنسي فرانك ريبيري، بالهدف الأول لمنتخب الجزائر في شباك السنغال، بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

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وافتتحت الجزائر التسجيل في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من بغداد بونجاح ارتطمت بقدم اللاعب ساليف ساني لتطير إلى عنان السماء ثم تهبط إلى شباك الحارس جوميز دون محاولات لإبعادها.

وعقب تسجيل الجزائر للهدف الأول، رصدت عدسة يلا كورة احتفال فرانك ريبيري بهدف بونجاح، خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة لمشاهدة المباراة النهائية.

المنتخب الجزائري صعد للمباراة الختامية بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة (2-1)، في المقابل فاز المنتخب السنغالي على منافسه التونسي بهدف دون رد.