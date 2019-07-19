بالصور - مشادات بالأيدي بين لاعبي الجزائر والسنغال تنتهى بإصابة حارس محاربي الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب: نشبت مشادات بالأيدي عقب نهاية الشوط الأول لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال؛ سقط ضحيتها اليكساندر اوكيدجا الحارس الاحتياطي لمحاربي الصحراء. وعقب إطلاق الحكم الكاميروني أليوم ناينت صافرة نهاية الشوط الأول؛ اشتبك اللاعبون بعد توجهم للاعتراض على الحكم ليسقط الحارس البديل ويخضع للعلاج. وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بتقدم الجزائر بهدف نظيف سجله بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية.

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