نهائي الكان.. هدف مبكر.. وتصويبة صاروخية في ملخص الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح المنتخب الجزائري في انهاء الشوط الأول لمواجهته أمام السنغال بالتقدم بهدف دون رد، في لقاء نهائي أمم أفريقيا والذي يحتضنه ملعب القاهرة الدولي.

افتتحت الجزائر التسجيل في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من بغداد بونجاح ارتطمت بقدم اللاعب ساليف ساني لتطير إلى عنان السماء ثم تهبط إلى شباك الحارس جوميز دون محاولات لإبعادها.

السنغال كانت قريبة للغاية من التعادل في الدقيقة 38 بعد تصويبة صاروخية من نيانج بيسراه من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بمسافة تكاد تكون لا تذكر لتذهب إلى ضربة مرمى للأخضر.

المنتخب الجزائري صعد للمباراة الختامية بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة (2-1)، في المقابل فاز المنتخب السنغالي على منافسه التونسي بهدف دون رد.