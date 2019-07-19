بالتخصص.. شباك السنغال لا تهتز إلا أمام الجزائر في أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تقدم منتخب الجزائر أمام السنغال عن طريق المهاجم بغداد بونجاح، في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.
وجاء هدف الجزائر في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من بغداد بونجاح ارتطمت بقدم اللاعب ساليف ساني لتطير إلى عنان السماء ثم تهبط إلى شباك الحارس جوميز دون محاولات لإبعادها.
وبهذا الهدف أصبح منتخب الجزائر هو المنتخب الوحيد الذي استطاع هز شباك السنغال خلال أمم أفريقيا طوال البطولة.
وكانت مباراة دور المجموعات بين الجزائر والسنغال قد انتهت لصالح محاربي الصحراء بهدفين لهدف، وبذلك يكون شباك اسود التيرانجا قد استقبلت 3 أهداف فقط حتى الآن بأمم أفريقيا، وجميعهم عن طريق الجزائر.
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