بهدف من السماء.. الجزائر تعادل رقمًا قياسيًا لمصر عمره 62 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أحرز بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر هدف التقدم لصالح منتخب بلاده أمام السنغال ليكون الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لأمم إفريقيا منذ 1980، بالإضافة نهائي 1957 الذي شهد فوز مصر بأول نسخة على الإطلاق.

وحصل بونجاح على كرة في وسط ملعب المنتخب السنغالي، وانطلق بها ثم صوب كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في قدم ساليف سانى مدافع السنغال ليتغير مسارها وترتفع لأعلى ثم تسكن الشباك.

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ويعد هدف بونجاح الأسرع في النهائيات منذ نسخة 1980 حين أحرز باتريك أولوسيجون هدفًا لصالح المنتخب النيجيري أمام الجزائر في مباراة فاز فيها السوبر إيجلز بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان المصري محمد دياب العطار "ديبا" أول لاعب يسجل بعد دقيقتين في نهائي أمم إفريقيا 1957 أمام إثيوبيا وأحرز حينها 4 أهداف كانت حصيلة أهداف المباراة.

ويقام نهائي أمم أفريقيا على استاد القاهرة بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.