رئيس الفيفا في ستاد القاهرة لمتابعة نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تواجد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ستاد القاهرة الدولي، منذ قليل، لحضور مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.
المنتخب الجزائري صعد للمباراة الختامية بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة (2-1)، في المقابل فاز المنتخب السنغالي على منافسه التونسي بهدف دون رد.
وكان انفانتينو، وأسرته، قد زارا الأهرامات صباح اليوم الجمعة، على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال.
واصطحبهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، الذي أوضح أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول للهرم ثم توجه انفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.
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