بكرة ساقطة خلف الحارس.. الجزائر تتقدم بالهدف الأول عن طريق بونجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تقدم بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، بالهدف الأول لمنتخب بلاده، خلال مواجهتم أمام السنغال، بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.
وجاء هدف الجزائر الأول في الدقيقة 2، بعد تصويبة من بونجاح من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم المدافع لتسقط خلف حارس السنغال وتسكن الشباك.
المنتخب الجزائري صعد للمباراة الختامية بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة (2-1)، في المقابل فاز المنتخب السنغالي على منافسه التونسي بهدف دون رد.
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