بيتزارو يؤكد موعد اعتزاله كرة القدم

كرر لاعب فريق فيردر بريمن، كلاوديو بيتزارو، تأكيده بأنه سينهي مسيرته الطويلة في 2020، بعد أن يلعب موسماً إضافياً مع فريقه الألماني.

قال البيروفي بيتزارو (40 عاماً): “بالتأكيد سيكون هذا عامي الأخير.. تحدثت مع الجميع.. أشعر أننه بصحة جيدة ولكن هذا ليس كافياً”.

وأضاف: “أريد التأهل للعب في البطولات الأوروبية في موسمي الأخير مع بريمن، وبعد ذلك سأكون سعيداً للغاية”.

وسجل بيتزارو 197 هدفاً في “البوندسليغا”، ليصبح ثاني أفضل هداف للاعبين المحترفين في الدوري الألماني، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.