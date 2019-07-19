منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواصل استعداداته لبطولة العالم مصر 2019

يواصل منتخب مصر الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ عاما استعداداته لبطولة العالم للكرة الطائرة، والتي تستضيفها مصر خلال شهر سبتمر المقبل. ويشارك منتخب مصر في معسكر إعداد بروسيا خلال الفترة من ١٨ وحتي ٢٨ يوليو الجاري يخوض خلاله ثلاث مباريات وديه, مع المنتخب الروسي اقوي منتخبات العالم ومباريات مع فريق دينمو كازان اقوي الفرق الروسية. الجاري يخوض خلاله ثلاث مباريات وديه, مع المنتخب الروسي اقوي منتخبات العالم ومباريات مع فريق دينمو كازان اقوي الفرق الروسية. يقود المنتخب فنيا البرازلي ماركو المدير الفني وعماد نوار المدير الفني، وهيثم رشاد وسيد طة مدربين، والدكتورة ياسمين مخلوف. وعماد نوار المدير الفني، وهيثم رشاد وسيد طة مدربين، والدكتورة ياسمين مخلوف. وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة وهن: اية النادي، وفريدة الحناوي وسابين عابد، وساندي خالد، ومي غزال، وياسمين ممدوح، وسلمي عبد الهادي، ولانا الصباغ، وسلمي يوسف، ندي وليد، لوجين ياسر، مريم ثابت، فريدة سعدة، فرح العايدي.

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