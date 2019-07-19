أكد أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة إتحاد الكرة الطائرة، أنه لم يحدد بشكل نهائي موقفه من خوض الإنتخابات التكميلية للاتحاد والتى سوف تجرى فى ديسمبر المقبل من عدمه.
وأشار عبدالدايم في تصريحات خاصة إلى أن كل ما يقال عن بخصوص هذا الأمر عار تماما من الصحة، ولم يتحدث فيه على الإطلاق، ومنيردد مثل هذا الكلام المغرض هدفه تشتيت منظومة الكرة الطائرة والقائمين عليها.
وأضاف أن كل تركيزه ينصب حاليا على الإهتمام بالمنتخبات الوطنية التى تشارك فى العديد من بطولات العالم فى نفس التوقيت، حيث يلعب منتخب تحت 21 عاما للشباب بطولة العالم بالبحرين والتى يرأس البعثةحسن عابد مدير المنتخبات الوطنية بالإتحاد المصرى للكرة الطائرة، ويلعب منتخب تحت 19 عاما في بطولة العالم بتونس، في حين يلعب منتخب الإنسات تحت 20 عاما في بطولة العالم بالمكسيك، ويرأس البعثة محمد هشام بدراوى المشرف على قطاع السيدات بالإتحاد.
كما يستعد المنتخب الأول للمشاركة فى بطولة كأس العالم للرجال باليابان سبتمبر المقبل، موضحا أن كل هذا ما يشغله فى الوقت الحالي، وليس الإنتخابات أو أي شئ آخر كما يردد البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الدايم : نركز فقط فى بطولات العالم للطائرة التي نشارك بها والانتخابات لا تشغلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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