دروجبا يحرج الاتحاد الافريقي

أكد ديديه دروجبا أسطورة الكرة الأفريقية، أنه لم يوافق بعد على منصب مستشار لرئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.
وأضاف خلال تواجده بالاستوديو التحليليلمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، بين الجزائر والسنغال، على قناة تايم سبورت: "إنضمامي للكاف كمستشار لأحمد أحمد ؟ علمت بذلك عبر الهاتف، لكني لم أوافق بعد، لا يجب أن تأخذ الأمور بهذا الشكل بدون علمي".
وتابع: " تلك الأمور لا يجب ان تسير بذلك الشكل داخل الكاف".
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