الغردقة تستضيف حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019

قرر الاتحاد لاأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إقامة حفل جوائز أفضل لاعب في إفريقيا خلال يناير المقبل في الغردقة. يناير المقبل في الغردقة. وتقرر إقامة الحفل فى أحد الفنادق الكبري بمنطقة سهل حشيش خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل في حضور العديد من النجوم في أفريقيا والعالم. الفنادق الكبري بمنطقة سهل حشيش خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل في حضور العديد من النجوم في أفريقيا والعالم.

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