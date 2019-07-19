فرجاني ساسي وطارق حامد علي رأس قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

أعلن خالد جلال ، المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة ، ضمن المباريات المتبقية للفريق ببطولة الدوري العام ، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب الجونة .

وضمت قائمة الزمالك ، التي ستغادر القاهرة في

العاشرة مساء اليوم الجمعة ، للدخول بمعسكر مغلق بالجونة ، كلا من :

في حراسة المرمي : عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف

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في خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي الونش

ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام

في خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد ابراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر و أيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسن

في خط الهجوم : خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد احداد .

