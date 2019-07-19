أعلن خالد جلال ، المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة ، ضمن المباريات المتبقية للفريق ببطولة الدوري العام ، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب الجونة .
وضمت قائمة الزمالك ، التي ستغادر القاهرة فيالعاشرة مساء اليوم الجمعة ، للدخول بمعسكر مغلق بالجونة ، كلا من :
في حراسة المرمي : عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف
في خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي الونشومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام
في خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد ابراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر و أيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسن
في خط الهجوم : خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد احداد .
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي وطارق حامد علي رأس قائمة الزمالك لمواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.