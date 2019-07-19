تعرف على ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثالثة بمونديال شباب اليد

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لليد للشباب التي تحتضنه إسبانيا في نسخته الــ22، بمشاركة منتخب مصر. وواصل منتخب مصر للشباب تألقه حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد، ليحصد ست نقاط يحتل بهم المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية. الثانية. بينما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية برصيد ست نقاط متساويًا مع مصر لكنه يتفوق بفارق الاهداف حيث سجلت فرنسا 144 هدفًا بينما سجلت مصر 123 هدفًا، فيما حلت السويد في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط. وإليكم ترتيب المجموعة الثانية كاملة بعد انتهاء الجولة الثالثة. 1- منتخب فرنسا برصيد 6 نقاط. 2- منتخب مصر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا. Advertisements 3- منتخب السويد برصيد 4 نقاط. 4- منتخب كوريا الجنوبية برصيد نقطتين. 5- منتخب نيجيريا بدون نقاط. 6- منتخب استراليا بدون نقاط. جدير بالذكر أن الجولة الرابعة تنطلق غد السبت، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الكوري الجنوبي، وفرنسا أمام السويد، ونيجيريا ضد استراليا.

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