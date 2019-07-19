ليفربول يرفع راتب محمد صلاح ويقطع الطريق علي ريال مدريد

يسعي نادي ليفربول الانجليزي لزيادة راتب محمد صلاح الأسبوعي مع تمديد تعاقد لمدة موسم واحد إضافي مع الفريق . وكشفت صحيفة "صن" الانجليزية أن ليفربول الانجليزي سوف يمنح محمد صلاح راتب أسبوع يصل إلي 430الف استرليني لحمايته من إغراءت صلاح راتب أسبوع يصل إلي 430الف استرليني لحمايته من إغراءت ريال مدريد الإسباني الذي يحاول ضمه خلال الميركاتو الصيفي . ويرغب ليفربول في تمديد التعاقد حتى 2023 ليكون بذلك منافسا لألكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد كأغلي لاعب في الدوري الانجليزي . وكان صلاح انضم إلي ليفربول قبل عامين واستطاع أن يحقق هداف الدوري الانجليزي موسمين متتالين ولقب دوري الأبطال .

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