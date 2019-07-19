حسن شحاتة يكشف موقفه بشأن تدريب منتخب مصر

أكد حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر السابق، إنه لن يتأخر عن تلبية طلب تولى القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة خلفا للمكسيكى أجيرى بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسن شحاتة خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" :" لن أقوم ببناء عناصر جديدة للمنتخب ولكن سوف أقوم ببعض التعديلات فقط على التشكيل المتواجد حاليا ".

وأضاف المعلم :" خروج مصر من دور

الـ16 بأمم أفريقيا كان مفاجأة كبيرة للجمهور مما أثار غضبا كبيرا لديهم ولكن التفكير الآن يجب أن يكون فيما هو قادم".

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية القادمة 2021 عن وقوع مصر فى المجموعة السابعة التى تضم كلا من كينيا وتوجو وجزر القمر.