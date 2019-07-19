شاهد.. احتفال محمد صلاح الجديد يظهر في لعبة فيفا 2020

نشر الموقع الرسمي للعبة "فيفا" الإعلان التشويقي للنسخة الجديدة 2020، والذي شهد ظهورالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باحتفاله الجديد

على طريقة اليوجا، بعد تسجيل الأهداف.

وظهر في الإعلان عدة نجوم على رأسهم محمد

صلاح، رحيم ستيرلنج، جادون سانشو، فينيسيوس جونيور، ماركو روس، روبرتو فيرمينو، فيرجيل فان دايك وويليان وغيرهم.

ومن المقرر أن تصدر لعبة "FIFA 20" يوم 27 سبتمبر إلي الأسواق .