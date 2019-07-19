رياضة | ريبيري يحضر موقعة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريبيري يحضر موقعة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفرنسي فرانك ريبيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، إلى ملعب مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الأمم الإفريقية.

وجاء دخول ريبيري بعد شوطين المباراة، بعد أن قامت قوات الأمن المسئولة عن تأمين ملعب القاهرة الدولي، بمنعه من الدخول وإبنته بحجة وصوله إلى ملعب المباراة متأخرا، وهو ما يخالف تعليمات اللجنة المنظمة للبطولة.

ويتقدم حاليا المنتخب الجزائري بهدف دون رد على السنغال، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.