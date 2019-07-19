رياضة | منتخب الجزائر يلامس لقب بطولة إفريقيا في الشوط الأول بهدف "بغداد" بمرمى السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الجزائر يلامس لقب بطولة إفريقيا في الشوط الأول بهدف "بغداد" بمرمى السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم منتخب الجزائر على نظيره السنغال بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

بدأت المباراة قوية منذ إطلاق حكم اللقاء الكاميروني أليوم صافرة البداية، حيث انطلق سار لكن كرته أبعدها مدافع الجزاير عيسى ميندي خارج المنطقة.

وفي الدقيقة الثانية انطلق بغداد بونجاح بعدما وصلته من بن سبعيني ليراوغ مدافع السنغال ويسدد الكرة قوية ترتطم بساني وتسكن الشباك معلنًا الهدف الأول لمحاربي الصحراء في اللقاء مبكرًا.

بعد هدف الجزائر مباشرة احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة نفذها يوسف بلايلي على رأس عيسى مندي لكن دفاع السنغال أبعد الكرة عن مرماه ومنقذًا فريقه من فرصة خطيرة.

وانطلق ساديو ماني في وسط الملعب مراوغًا عدلان قديورة لكن بن سبعني ارتكب معه الخطأ للحد من خطورته ويفسد فرصة هجمة مرتدة لأسود التيرانجا.

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وتحصل منتخب السنغال على ركلة حرة نفذها سايفت داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها ساني في الدقيقة ١٢ برأسه بعيدة عن مرمى رايس مبولحي حارس الفريق الجزائري.

ومن هجمة "عنترية" في الدقيقة ١٨ انطلق جاي مرواغا من يقابله في وسط الملعب ليمرر الكرة إلى ساديو ماني ومنه إلى سابالي الذي لعب كرك عرضية لكن رياض محرز أبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه مفسدًا هجمة خطيرة للفريق السنغالي.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفار في الدقيقة ٢١ للتأكد من عدم اصطدام مدافع الجزائر بلاعب السنغال عن قصد ليكمل المباراة بشكل طبيعي بعد التأكد من قراره السابق.

وفي الدقيقة ٢٧ سدد سافيت لاعب وسط السنغال كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن رايس مبولحي حارس الجزائر تصدى لها ببراعة.

وهدأ "رتم" المباراة ولم تشهد خطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة ٣٨ عندما وصلت الكرة إلى مباي نيانج مهاجم أسود التيرانجا الذي أطلق قذيفة قوية تمر بسنتيميترات قليلة فوق عارضة مبولحي حارس الجزائر.

وفي الدقيقة ٤٣ حصل منتخب السنغال على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها سايفت لكن رأسية بونجاح أبعدت الكرة عن مرمى الجزائر لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربو الصحراء بهدف نظيف.