رياضة | برشلونة يضع خطته السحرية لجلب نيمار من قلب باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع خطته السحرية لجلب نيمار من قلب باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر على وضع الخطة السحرية، لإستعادة نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توقيع نيمار هذا الصيف لبرشلونة سيكون مثل لعبة شطرنج ثلاثية، بحيث تتطلب كل خطوة قياسات بأدق التفاصيل.

وألمحت التقارير إلى أنه عندما يبدو أنه يتم إحراز تقدم في الصفقة، تنحسر الأمور، وعندما يبدو أن برشلونة يقترب من إعادة نيمار إلى الكامب نو يحدث شيء يعيدهم إلى الوراء بضع خطوات.