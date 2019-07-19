رياضة | عرض القرن.. برشلونة يقدم 90 مليون إسترليني + 6 لاعبين مقابل عيون نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض القرن.. برشلونة يقدم 90 مليون إسترليني + 6 لاعبين مقابل عيون نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادي برشلونة تقدم بعرض جديد لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية الى ان نادي برشلونة سيقدم عرضاً للحصول على نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان مقابل اختيار لاعبين من اصل 6 لاعبين عرضهم الفريق الكتالوني الى جانب 90 مليون باوند.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن برشلونة عرض كل من: فيليب كوتينيو، عثمان ديمبيلي، مالكو، ايفان راكيتيتش، نيلسون سيميدو دون الكشف عن اللاعب السادس الموضوع على اللائحة.

ويرحب باريس سان جيرمان برحيل "نيمار" هذا الصيف لكن بشرط الحصول على مقابل مالي مناسب لما دفعه النادي الباريسي لضم اللاعب من برشلونة عام 2017.