رياضة | أتلتيكو مدريد يحدد بديل خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يحدد بديل خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، مهتم بالحصول على خدمات نجم خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وينتهي تعاقد إريكسن مع توتنهام في صيف عام 2020، وأكد في الشهر الماضي أنه يريد خوض تحدي جديد في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيميوني يريد التعاقد مع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، في الصيف الجاري.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الأرجنتيني حريص على ضم إريكسن، في حالة فشل صفقة الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد يستهدف في المقام الأول التعاقد مع خاميس رودريجيز، حيث وافق الروخيبلانكوس على تلبية طلبات ريال مدريد المادية.

نابولي الإيطالي يرغب أيضًا في الحصول على خدمات خاميس، ولكن على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهو الأمر الذي لا يقبله النادي الملكي.