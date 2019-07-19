رياضة | بوجبا ينتظر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا ينتظر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ينتظر بهدوء انتقاله إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. حاليا في جولة أستراليا التحضيرية مع مانشستر يونايتد ، ينتظر لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا بهدوء انتقاله إلى ريال مدريد.

لقد مر أكثر من أسبوع بقليل لم يعد مينو ريولا يتحدث عن مستقبل بول بوجبا ، وهذا الهدوء لا معنى له.

على الرغم من أن اللاعب سافر مع مانشستر يونايتد إلى أستراليا مطلع الأسبوع الماضي ، حيث يقوم بجولة قبل الموسم ، إلا أنه يعلم أن مستقبله يجب أن يتماشى مع رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد ويتطور بأوامر زين الدين زيدان.