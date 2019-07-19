رياضة | إنفانتينو يصل ملعب القاهرة لحضور نهائي الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفانتينو يصل ملعب القاهرة لحضور نهائي الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى ملعب القاهرة الدولي لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

ويأتي تواجد إنفانتينو، بعد حضور اجتماع الكونجرس الإفريقي وقرعة تصفيات الأمم الآفريقية المؤهلة لكان الكاميرون 2021.

ويلتقي منتخب الجزائر السنغال، في التاسعة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي في ختام بطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.