رياضة | مصر تبهر العالم.. صور الحفل الختامي لبطولة الأمم الإفريقية بكاميرا الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تبهر العالم.. صور الحفل الختامي لبطولة الأمم الإفريقية بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، فاعليات الحفل الختامي لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

وضربت مصر مثالا في التنظيم المبهر للبطولة بداية من حفل الافتتاح مرورا بفاعليات المسابقة، وختاما بحفل الختام الذي أبهر العالم مساء اليوم الجمعة بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم .

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي بعد قليل، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019، على استاد القاهرة الدولي.