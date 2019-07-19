رياضة | عاجل - القبض على "تريزيجيه" في إيطاليا بسبب قيادته للسيارة وهو مخمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - القبض على "تريزيجيه" في إيطاليا بسبب قيادته للسيارة وهو مخمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحف إيطالية ، بأن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على الفرنسي "دافيد تريزيجية" نجم منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس السابق، وذلك بسبب قيادته للسيارة وهو مخمور.

وذكر موقع "france24" تريزيجيه قد تم القبض عليه وهو برفقة عدد من زملائه، حيث كانوا عائدين من مهرجان تذوق للخمور يقام في إحدى المدن الإيطالية مشيرًا إلى كون تريزيجيه قد يواجه مشاكل قضائية بسبب هذه الواقعة خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قالت التقارير الإيطالية، بأن "تريزيجيه" قد تم إيقاف سيارته بالقرب من ساحة كاستيلو، وكان تحت تأثير الكحول، وكذلك رفض إجراء إختبار الكحول والذي طلبته الشرطة الإيطالية في بداية الأمر، ولكن بعد مشادات بينه وبين الشرطة، وافق نجم يوفنتوس السابق على إجراء إختبار الكحول، وتبين بعد ذلك بأن نسبة الكحول أعلى من الحد المسموح به، وتم سحب رخصة القيادة من مهاجم فرنسا السابق