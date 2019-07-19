رياضة | لأول مرة.. حسن شحاتة يكشف موقفه من تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. حسن شحاتة يكشف موقفه من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية، والمدير الفني السابق للفراعنة، بأنه لا يستطيع أن يتأخر عن تلبية طلب توليه وقيادته للمنتخب المصري في الفترة المقبلة، في حالة ما إذا طلب منه ذلك بالفعل.

وأوضح "شحاتة" في تصريحات إعلامية لقناة "تايم سبورت" منذ قليل، بأن توليه مهمة منتخب مصر هي شرف كبير لأي مدرب، حتى وإن كان المنتخب المصري يعيش في فترة صعبة في الوقت الحالي، عقب الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 من دور ال16 على يد جنوب إفريقيا.

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وأكمل شحاته حديثه حول رأيه في تدريب منتخب مصر قائلًا: "في حالة قيادتي للمنتخب، فلن أقوم ببناء عناصر جديدة للمنتخب ولكن سوف يقوم ببعض التعديلات فقط على التشكيل المتواجد حاليًا، وذلك بسبب ضيق الوقت".

واختتم المدير الفني السابق لمنتخب مصر حديثه ليؤكد بأن الخروج من بطولة الكان 2019، كان مفاجآة صادمة للجماهير، وهو الأمر الذي أثار حالة غضب لدى الشارع المصري، ويجب أن يحدث تغيير فوري لإنقاذ المنتخب.