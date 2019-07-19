اونلاين | Algeria مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم kora 7sry رابط الجزائر بين سبورتس المفتوحة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Algeria مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم kora 7sry رابط الجزائر بين سبورتس المفتوحة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المنتخب الجزائري على نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل في المباراة المقامة بينهما حاليًا على أرضية استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.

جاء هدف الجزائر بعد دقيقتين من انطلاق المباراة بعد خطأ فادح من لاعبي وسط المنتخب السنغالي استغله إسماعيل بن ناصر وتمكن من استخلاص الكرة قبل أن يمررها لبغداد بونجاح الذي سدد كرة قوية إصطدمت بقدم المدافع ساليف ساني ثم سكنت الشباك.

بعد هدف منتخب الجزائر، نجح منتخب السنغال في الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وحدثت انتفاضة هجومية في أداء اسود التيرانجا ونجح لاعبوه في تهديد مرمي المنتخب الجزائري من خلال الأطراف أو الكرات الثابتة، لكنها افتقدت الخطورة والفعالية الهجومية ليستمر تقدم محاربي الصحراء.

ويسعي منتخب الجزائر لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بينما يبحث المنتخب السنغالي عن أول ألقابه القارية.