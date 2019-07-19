اونلاين | beIN SPORTS YouTube: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر algeria winner رابط ماتش الجزائر بي إن سبورت المفتوحة (نايل

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انطلقت الآن بث مباشر يلا شوت بلس الجديد مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي بطولة إفريقيا الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال كول كورة اليوم الجمعة 19-7-2019 في ستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجمه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من الشوط الأول بعدما خدعت الكرة حارس مرمي منتخب السنغال وسكنت الشباك وسط فرحة عارمة لجماهير الجزائر الحاضرة من ملعب اللقاء.

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال يلا شوت، في لقاء يشهد الأن بعد مرور 23 دقيقة سيطرة من منتخب السنغال والذي يحاول البحث عن التعادل إلا أن منتخب الجزائر ناجح حتي الآن في إفساد كافة محاولات السنغال وتشير الامور إلى أن الشوط الأول سينتهي بتقدم الجزائر 1-0.