اونلاين | beIN SPORTS تنقل مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر مجانا الآن.. رابط مباراة الجزائر بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

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نتابع سويا الشوط الثاني مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم الجمعة 19-7-2019 بعدما انتهي الشوط الأول بهدف نظيف لصالح منتخب الجزائر.

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سجل بغداد بونجاح الهدف الأول لمنتخب الجزائر بعد تسديدة صاروخية غيرت مسارها وسكنت شباك حارس السنغال الذي ظل واقفًا ينظر إلى الكرة وهي تتهادي داخل الشباك.

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