اونلاين | جوول بونجاح NOW: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر bounedjah algeria يلا شوت رابط طلقة ماتش الجزائر متعدد الجودات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوول بونجاح NOW: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر bounedjah algeria يلا شوت رابط طلقة ماتش الجزائر متعدد الجودات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع بث مباشر لمباراة السنغال والجزائر علي KORA ONLINE، في نهائي أمم إفريقيا 2019 اليوم الجمعة، مشاهدة مباشرة KORA STAR، حيث تنطلق بعد قليل المواجهة الختامية لبطولة (CAN 2019)، بين منتخب الجزائر والسنغال، على أرضية استاد القاهرة الدولي، شاهد أونلاين مباراة النهائي القاري علي YALAA SHOOT بدون تقطيع.

مشاهدة KORA LIVE مباراة الجزائر والسنغال اليوم KORA TODAY بث مباشر المواجهة المرتقبة بين الجزائر والسنغال (FINAL) بطولة أمم إفريقيا (CAN 2019)، حيث يبحث منتخب الجزائر عن حصد لقب البطولة القارية الغائب عن خزينة بطولاته منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ تتويجه باللقب عام 1990، بينما يتطلع المنتخب السنغال لحصد لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، شاهد LIVE مباراة النهائي اليوم بجودة فائقة.

تشكيل الجزائر الرسمي أمام السنغال:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

قلب الدفاع : مهدي زفان وعيسى ماندي وجمال بلعمري ورامي بن سبعيني

خط الوسط : عدلان قديورة وسفيان فيغولي وإسماعيل بن ناصر

Advertisements

خط الهجوم : رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح

تشكيل السنغال الرسمي أمام الجزائر:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي.

خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سافييت.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة السنغال والجزائر KORA STAR، شاهد مباراة النهائي الإفريقي الثاني والثلاثين بين المنتخبين الجزائري والسنغالي على أرضية استاد القاهرة YALL LIVE، شاهد الآن المباراة المرتقبة في نهائي CAN 2019 علي كورة لايف TV، بينما سيكون البث التليفزيوني متاح عبر قنوات بي إن سبورتس، وماكس 1، ماكس 2، وعلي القناة الأرضية تايم سبورت بتعليق عربي مميز.