اونلاين | بدآت الآن يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم الجمعة TOTAL CAN 2019 كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر

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شاهد بث مباشر kora live مباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19-7-2019، شاهد الآن مباراة نهائي أمم إفريقيا كورة أونلاين، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي علي أرضية استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة AFRICAN CUP OF NATIONS 2019، شاهد النهائي أونلاين على كورة ستار.

- موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا:

تنطلق مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 2019 اليوم الجمعة 19-7-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تأهل المنتخب الجزائري بعد تخطي عقبة نيجيريا في نصف النهائي بالفوز عليه 2-1، بينما تأهل أسود التيرانجا على حساب المنتخب التونسي بعدما تغلب عليه 1-0، شاهد مباراة النهائي الإفريقي بث مباشر علي KORA TODAY.

- التشكيلة المتوقعة لنهائي أمم إفريقيا بين السنغال ونيجيريا اليوم الجمعة:

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام الجزائر:

حراسة المرمى: أميجو جوميز.

خط الدفاع: ساليف ساني، يوسف سابالي، لامين جاساما، شيخو كوياتي.

خط الوسط: إدريسا جويا، هنري سافيت، بابا نداي.

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الهجوم: كريبن دياتا، مباي نيانج، وساديو مانى.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام السنغال:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

- القنوات الناقلة لمباراة السنغال والجزائر بث مباشر COOL KORA:

شاهد مباشرة نهائي أمم إفريقيا على كورة لايف، مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال علي يلا شوت بلس اليوم بدون تقطيع، وسيكون البث التليفزيوني لمباراة الجزائر والسنغال (FINAL) متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس، ماكس1، ماكس 2 بتعليق عربي مميز (حفيظ دراجي – عصام الشوالي)، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة النهائي على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، كما ستجدون روابط بث مباشر KORA STAR عبر موقعنا.