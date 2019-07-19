اونلاين | WON حصري: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر yalla goal كورة ستار يلا شوت ماتش منتخب الجزائر بي ان سبورت المفتوحة

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تابع البث المباشر لمباراة منتخب السنغال مع منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي سيقام اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الجزائر، وسوف يذاع على قناة beIN SPORTS MAX، ويريد كلا المنتخبين للظفر باللقب الغائب منذ سنوات عديدة KOORA LIVE.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد لمباراة ساخنة ونارية يلا شوت حصري، مواجهة منتخب الجزائر مع منتخب السنغال YALA SHOOOT PLUS، ويمكنكم متابعة البث المباشر لتلك المباراة بين منتخب السنغال ومنتخب الجزائر عبر اليوتيوب YALA LIVE تابع المباراة كاملة.

كورة لايف البث المباشر لمباراة منتخب السنغال مع منتخب الجزائر في نهائي كان 2019 beIN SPORTS MAX، مواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر اليوم الجمعة 19 يوليو يلا شوت بلس، ويملك كلا المنتخبين الحافز الكبير لتحقيق اللقب KOORA ONLINE.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال KOORA STAR، وكان السنغال قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب منتخب تونس، وذلك بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت بعد 120 دقيقة في الوقت الأصلي والإضافي beIN SPORTS MAX.