اونلاين | ناو نهائي إفريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال Yalla khodR بث مباشر الجزائر ة أون لاين Yalla oN يلا شوت

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر عبر bein sport، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية صوب استاد القاهرة، في التاسعة مساء اليوم لمتابعة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين السنغال والجزائر في نهائي قوي ومثير سيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، شاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال اليوم.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة:

يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال yalla shoot plus ، حيث تنطلق مواجهة منتخب الجزائر مع منتخب السنغال في التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة 19 يوليو ويذاع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال اليوم:

سيخوض سيسيه المدير الفني السنغالي مباراة الليلة بتشكيله المعتاد باستثناء كوليالي مدافع نابولي والذي يغيب للإيقاف:

حراسة المرمى: أميجو جوميز.

خط الدفاع: ساليف ساني، يوسف سابالي، لامين جاساما، شيخو كوياتي.

خط الوسط: إدريسا جويا، هنري سافيت، بابا نداي.

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الهجوم: كريبن دياتا، مباي نيانج، وساديو مانى.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر اليوم:

من المنتظر أن يبدأ جمال بلماضي بتشكيله المعتاد والذي سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

نجح منتخب الجزائر في التأهل للمباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته المجموعة الثالثة بثلاث انتصارات، قبل أن يفوز على غينيا بثلاثية نظيفة ثم الفوز على كوت ديفوار في دور الـ8 وعبور نيجيريا في نصف النهائي، بينما تأهلت السنغال كثاني المجموعة الثالثة وتغلبت على كل من أوغندا وبنين بهدف في دور الـ16 والـ8 قبل أن تطيح بتونس في نصف النهائي.