اونلاين | يلا Goal: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر kora bein يلا شوت الشوط الاول مباراة الجزائر رابط متعدد مباشر

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كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر kora star، حيث يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في مباراة نارية بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، في لقاء ينتظره عشاق الكرة العربية والإفريقية للتعرف على بطل الكان، بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال والجزائر أون لاين.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة:

يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب السنغال يوم الجمعة 19 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، العاشرة مساءا بتوقيت السعودية الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، ويذاع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال اليوم:

سيخوض سيسيه المدير الفني السنغالي مباراة الليلة بتشكيله المعتاد باستثناء كوليالي مدافع نابولي والذي يغيب للإيقاف:

حراسة المرمى: أميجو جوميز.

خط الدفاع: ساليف ساني، يوسف سابالي، لامين جاساما، شيخو كوياتي.

خط الوسط: إدريسا جويا، هنري سافيت، بابا نداي.

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الهجوم: كريبن دياتا، مباي نيانج، وساديو مانى.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر اليوم:

من المنتظر أن يبدأ جمال بلماضي بتشكيله المعتاد والذي سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال والجزائر اليوم الجمعة في نهائي أمم إفريقيا can 2019:

كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال لايف، حيث يفتقد منتخب الجزائر في مباراة اليوم لجهود لاعبه يوسف عطال بسبب الإصابة، بينما يغيب عن منتخب السنغال مدافعه كاليدو كوليبالي بسبب الايقاف، وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب منتخب تونس، وذلك بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت بعد 120 دقيقة في الوقت الأصلي والإضافي، بينما صعد منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.