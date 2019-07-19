اونلاين | PLUS كورة: قنوات مفتوحة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم في موعد مشاهدة مباراة نهائي إفريقيا| رابط الجزائر مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر PLUS كورة: قنوات مفتوحة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم في موعد مشاهدة مباراة نهائي إفريقيا| رابط الجزائر مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الأفريقية بعد قليل مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساءًً.

وتذيع قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضي، كما أعلن التلفزيون الجزائري إذاعة المباراة على التردد الأرضي كما ستذيع قناة RTS2 السنغالية النهائي النهائي المرتقب الذي يحتضنه استاد القاهرة.

ويمكن استقبال قناة RTS2 السنغالية على القمر الصناعي (يوتل سات) وترددها كالتالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كما حصل التليفزيون الرسمي الجزائري على حقوق بث 10 مباريات فى البطولة تشمل (مباراة الافتتاح ومباريات نصف النهائي والمباراة النهائية ومباريات منتخب الجزائر) عبر البث الأرضى.

وتبث القناة عبر قمر نايل سات بتشفير biss. ويمكن فك تشفير القناة بخطوات بسيطة وتشغيل القناة ومتابعة مباريات البطولة، كالتالي :-

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القمر الصناعى. : Nilesat 7W

اسم القناة : PROGRAMME NATIONAL

التردد : 11679 H (أفقي)

معدل الترميز : 27500

الشفرة: 1100000000000000

ولمعرفة طريقة إدخال الشفرة إلى جهازك اتبع الخطوات التالية:

- افتح محرك البحث الشهير google

- اكتب (إدخال شفرة biss لجهاز.....) وتكتب اسم جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر) مكان النقط

- سيظهر لك أكثر من موضوع وفيديو لطريقة إدخال الشفرة إلى جهازك بشكل صحيح