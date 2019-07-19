اونلاين | يلا شوت بلس Rocket مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال algeria live بث مباشر مباراة الجزائر kora on line اليوم (الشوط الأول)

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال عبر رابط يلاشوت حصري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال كورة لايف في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير لمتابعة الحدث الإفريقي الكبير.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة المفتوحة

سنكون في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على موعد مع مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت الجديد في نهائي إفريقيا، وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي TIME SPORT كما سيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية BEIN SPORT MAX ، تابع لايف كورة ستار مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة الموافق 18-7-2019.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام السنغال:

في حراسة المرمى : رايس مبولحي.

في خط الدفاع : جمال الدين بلعمري – عيسى ماندي – مهدي زفان – رامي بن سبعيني.

في خط الوسط : عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر و سفيان فيغولي.

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في خط الهجوم : يوسف بلايلي – رياض محرز و بغداد بونجاح.

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام الجزائر:

في حراسة المرمى : ألفريد جوميس.

في خط الدفاع : ساليف ساني – شيخو كوياتيه – لامين جاساما و يوسف سابالي.

في خط الوسط : هنري سايفيت – بادو نداي – ادريسا جوييه.

في خط الهجوم : ساديو ماني – اسماعيلا سار و مبابي نيانج.

مشوار منتخب الجزائر والسنغال حتي بلوغ نهائي إفريقيا:

تأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعدما جمع 9 نقاط محققا الفوز على كينيا والسنغال وتنزانيا ثم فاز على غينيا في دور الـ16 وساحل العاج في دور ربع النهائي بركلات الجزاء وعبور غانا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، أما منتخب السنغال تأهل مع الجزائر برصيد 6 نقاط بعدما فاز على منتخب تنزانيا وكينيا ثم في دور الـ16 فاز على منتخب أوغندا ثم على بنين في ربع النهائي وبعدها على حساب تونس، مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال كورة لايف من خلال رابط يلاشوت بلس بدون تقطيع جودة عالية HD