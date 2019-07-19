شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تقدم الجزائر على السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا "فيديو" والان مع التفاصيل

أحرزت الجزائر الهدف الأول في مرمى السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، في الدقيقة الثانية من عمر المبارة باقدام المهاجم بغداد بونجاح، الذي ارتطت كرته بمدافع السنغال لتستقر بالمرمى.

وكانت المبارة انطلقت منذ قليل بين فريقي الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.