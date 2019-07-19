شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الجزائر (1) والسنغال (0).. نهائي أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، في اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة. تشكيل المنتخبين: تشكيل الجزائر: حراسة المرمى: ريس امبولحي الدفاع: زيفاني، عيسى مندي، جمال بن عمري، بن سبعيني الوسط: عدنان جديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي Advertisements الهجوم: رياض محرز، يوسف البلايلي، بغداد بونجاح تشكيل السنغال: حراسة المرمى: جوميز الدفاع: جاساما، ساني، كوياتي، سابالي الوسط: ندياي، جيوي، سافيت الهجوم: سار، نيانج، ساديو ماني. أبرز أحداث اللقاء الدقيقة 2.. جوووووول بغداد بونجاح يسجل هدف التقدم للجزائر من تسديدة اصطدمت في المدافع وتحولت داخل المرمى، فيما اكتفى الحارس برؤيتها تسكن الشباك.

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