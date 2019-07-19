شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة، في المباراة التي تقام الأحد المقبل، المؤجلة من الجولة 33 من الدوري الممتاز، والتي ستجمعهما على ملعب الجونة.

وضمت قائمة الزمالك، التي ستغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، للدخول بمعسكر مغلق بالجونة، كلا من:

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حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبدالسلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد «زيزو» ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن

خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف إبراهيم «أوباما» وعمر السعيد وحميد إحداد.