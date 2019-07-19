شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: قرعة الفراعنة في أمم إفريقيا «خادعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعيش الكرة المصرية، حالة من الفراغ الإدارى حاليًا، بعد رحيل الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى ومجلس اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة عقب الخروج بشكل سيئ من بطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر، خصوصا بعد الدعم الكبير الذى وجده اتحاد الكرة أو الجهاز الفنى واللاعبين من قبل الدولة، وما زاد من موقف وتأزم الكرة فى مصر صعوبة إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات للبطولة التى تستضيفها الكاميرون عام 2021 فى ظل عدم وجود اتحاد كرة أو جهاز فنى، حيث أجمع خبراء الكرة فى مصر أنه يجب على المسؤولين عن الرياضة فى مصر سرعة تعيين جهاز فنى كفء للمنتخب، يلبى طموحات الجماهير الفترة المقبلة، خصوصا أن المجموعة السابعة التى تضم منتخب مصر مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، لن تكون بالسهولة التى يتوقعها البعض، ووصفوها بالمجموعة الخادعة فى ظل تطور الكرة بشكل سريع فى المنتخبات الإفريقية، وهو ما وضح خلال مباريات منتخبات موريتانيا وبنين ومدغشقر وأوغندا فى بطولة إفريقيا الأخيرة، وأكدوا أن احترام المنافس واتخاذ كل مباراة بجدية مع عدم الاستهانة باسم المنافس سيكون طريق الفراعنة لبطولة الكاميرون 2021.

جمال عبدالحميد: مجموعتنا ليست سهلة وشحاتة أو جوزيه الأنسب للفراعنة

وصف جمال عبدالحميد لاعب الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى السابق، قرعة مصر فى التصفيات الإفريقية بأنها خادعة للفراعنة، وقال: النتائج التى حققها منتخبا مدغشقر وبنين فى بطولة إفريقيا الأخيرة جرس إنذار للكرة المصرية، خصوصا أن الكرة الإفريقية تتقدم بسرعة الصاروخ عكس الكرة فى مصر التى تعود للخف، بفضل تولى بعض المدربين غير المؤهلين قيادة المنتخب وهو ما وضح خلال تولى خافيير أجيرى مسؤولية تدريب الفراعنة.

وتابع: لا بد أن نضع ألف حساب للمنتخبات الثلاثة المنافسة لمصر، فجميعنا شاهدنا مستوى منتخب موريتانيا وتنزانيا وأوغندا ومدى التطور فى المستوى والأداء وهو ما يشكل خطرا على الكرة المصرية.

وعن تأخر الإعلان عن المدير الفنى الجديد أكد عبدالحميد أنه يرى أن التأخير فى صالح الكرة المصرية، خصوصا بعد التسرع فى التعاقد مع أجيرى عقب المشاركة فى نهائيات كأس العالم بروسيا بحجة وجود تصفيات، وهو ما جعل اتحاد الكرة يجلب مدربا متواضع المستوى والفكر.

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وقال عبدالحميد: أتمنى تولى حسن شحاتة مسؤولية تدريب المنتخب لكونه الأنسب فى الوقت الحالى والأكثر دراية بالمنتخب ولاعبيه، لسابق تحقيقه عدة إنجازات للكرة المصرية، وتابع: شحاتة شخصيته قوية وقادر على احتواء اللاعبين واستخراج كل ما لديهم عكس المدير الفنى الأجنبى الذى يحتاج بعض الوقت للتعرف على إمكانيات اللاعبين وانتقاء أفضلهم، خصوصا فى ظل انتهاء مسابقة الدورى وعدم انطلاق المسابقات الأوروبية الخاصة باللاعبين المحترفين، وفى حالة الإصرار على مدرب أجنبى فالأفضل والأنسب هو مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق.

«صدقى»: خريطة إفريقيا الكروية تطورت واحترام المنافسين مطلوب

رفض حمادة صدقى، لاعب الأهلى، مدرب المنتخب الأسبق، الاستهانة بقرعة المنتخب الوطنى فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون. وقال: «المجموعة ضعيفة على الورق فقط أو نظريًا، ولكن عمليًا فى الملعب سيكون الوضع مختلفًا تمامًا عما يتصور البعض». وأضاف: «الكرة فى إفريقيا حاليًا لا تُقاس بالأسماء أو تاريخ المنتخبات، وهو ما وضح من خلال ظهور منتخبات قدمت مستوى رائعًا فى بطولة إفريقيا التى أُقيمت فى مصر مؤخرًا، مثل منتخبات موريتانيا التى أحرجت منتخبات كبيرة، وأوغندا ومدغشقر وبنين وتأهلها لدور الثمانية بجدارة». وأكد «صدقى» أن الحذر مطلوب خلال مباريات المنتخب أمام هذه الفرق والاستعداد لها بشكل جدى وقوى. وتابع: «يجب دراسة المنافسين بشكل قوى، خصوصًا أن المرحلة الأخيرة مع (أجيرى) هدت العديد من السلبيات، من أهمها عدم دراسة المنافس وتحديد نقاط القوة والضعف لديه، وهو ما أدى إلى سوء الأداء والخروج المبكر من البطولة التى أُقيمت بمصر، ووسط الآلاف من جماهير المنتخب».

وأوضح «صدقى» أنه يخشى أن تؤثر مرحلة الفراغ الإدارى الحالية فى الكرة المصرية فى الفترة المقبلة، خصوصًا أن المنتخب مقبل على تصفيات الأمم الإفريقية ونهائيات كأس العالم 2022، ويجب تدارك الموقف سريعًا من قِبَل المسؤولين عن الرياضة حاليًا.

طارق يحيى: احترام المنافس والجدية طريق مصر لـ«كان» 2021

أكد طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، أن القرعة ليست سهلة كما يتوقع البعض لتواجد منتخبات متواضعة كرويًا. وقال: «القرعة عادية ولا نستطيع القول إنها سهلة أو صعبة، خصوصًا مع التقدم الكبير الذى تشهده الكرة الإفريقية، وهو ما ظهر فى بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة». وتابع: «قد يتصور البعض أن التأهل لأمم إفريقيا بالكاميرون عام 2021 مضمون بالنسبة للفراعنة، لتواجد منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، ولكن بالمستوى الذى ظهرنا به فى بطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر ووسط جماهيرنا قد لا نتأهل، خصوصًا أن اللاعبين خسروا تعاطف الجماهير معهم بعد تصرفات بعضهم الشخصية والتى أدت لسوء الأداء والخروج المبكر من البطولة». وشدد يحيى على ضرورة عدم الاستهانة بأسماء المنافسين وأخذ كل مباراة على قدر الجدية والتركيز حتى يكلل النجاح بالتأهل دون الدخول فى أى حسابات بالمجموعة، خصوصًا أن الكرة لا تعطى إلا لصاحب العرق والحماس والرغبة فى الفوز خلال الـ90 دقيقة وليس بأسماء المنتخبات.

وتمنى يحيى أن تكلل مجهودات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، باختيار جهاز فنى كفء لقيادة الفراعنة بالتصفيات، لأنها ستنطلق خلال شهرين ويجب على المدير الفنى الجديد، سواء كان أجنبيًا أو مصريًا.