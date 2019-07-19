شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يكيل المديح على تنظيم أمم إفريقيا: «مصر أتعبت من سيأتي بعدها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انهال محللو قناة «بي إن سبورتس» بالمديح على التنظيم الناجح لبطولة الأمم الإفريقية في مصر، مؤكدين أنها قدمت بطولة مميزة للغاية على جميع الأصعدة، سواء الملاعب أو الفنادق أو التأمين.
من جانبه، قال الدولي المصري السابق محمد أبوتريكة: «مصر أتعبت من سيأتي بعدها في التنظيم، أتعبت الكاميرون للغاية، منظومة اشتغلت صح وبحب وإخلاص، وأظهرت البلد بشكل مبهر ورائع».
وأكد: «فشلنا من الناحية الفنية، لكننا نجحنا بامتياز من الناحية التنظيمية».
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