أبو تريكة ينتقد اختيار إيتو لحمل كأس أمم إفريقيا.. ويرشح 3 أسماء مصرية

انتقد محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق، اختيار صامويل إيتو لحمل كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية، ورشح 3 أسماء مصرية كانت تستحق نيل هذا الشرف.

وقال أبو تريكة خلال ظهوره على قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "إيتو لاعب عظيم، لكن أفضل لاعب في تاريخ القارة الإفريقية هو أحمد حسن الذي فاز ببطولة أمم أفريقيا 4 مرات."

وتابع: "صامويل إيتو لاعب كبيرة لكن فاز بأمم إفريقيا كم مرة؟ وأنت على أرض مصر كان يجب يتواجد أحد أساطير كرة القدم المصرية لتقديم الكأس في المباراة النهائية."

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ورشح أبو تريكة عدد من الأسماء، قائلًا: "هناك أحمد حسن، وهناك أحمد فتحي، وائل جمعة."

وأضاف: "تم اختياري من قبل عام 2015 من أجل حمل كأس الأمم الإفريقية، لكن في هذه النسخة كان يجب أن يقدم الكأس للملعب أحد أساطير كرة القدم المصرية."

وحمل صامويل إيتو كأس الأمم الأفريقية ليضعه على حافة ملعب المباراة قبل بداية نهائي أمم إفريقيا الذي يجمع السنغال والجزائر.