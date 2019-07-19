أندية الإمارات الأقرب لعموري بعد رحيله عن الهلال

أصبح المجهول عنوانا لمستقبل النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" بعدما قرر نادي الهلال السعودي إيقاف مفاوضات تجديد عقد اللاعب، اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن يحدد اللاعب العائد من غياب طويل، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، وجهته المقبلة، قبل بداية الموسم الجديد، وتبقى الأندية الإماراتية في مقدمة الطامحين في الظفر بخدمات صانع الألعاب 27 عاما.

وربطت أنباء غير رسمية عموري بالعودة لناديه السابق العين، الذي ترحب جماهيره دائماً بعودة نجمها الأول ونجم الكرة الإماراتية، خاصة بعد شفائه.

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وأشارت أنباء أخرى، إلى إمكانية دخول أندية محلية بخلاف العين في مفاوضات لضم اللاعب، أبرزها شباب الأهلي، والوصل والجزيرة، الذين سبق وأبدوا رغبة في التعاقد مع اللاعب في الشهور الماضية، قبل أن يمنح "عموري" الأولوية للهلال.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت عموري بالانتقال للزمالك المصري، دون تأكيدات رسمية من الطرفين، قبل أن يعلن النادي الأبيض ضم المغربي أشرف بن شرقي.

ويعتبر "عموري" أغلى لاعبي الإمارات، وتتجاوز قيمته السوقية الحالية أكثر من 2 مليون يورو.