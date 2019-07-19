يوفنتوس يتقدم على برشلونة في سباق نيمار

قال تقرير صحفي كتالوني، اليوم الجمعة، إن يوفنتوس بات الوجهة المثالية للبرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، للرحيل عن ناديه هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نيمار أدرك أن عملية انتقاله إلى برشلونة معقدة للغاية، ومن الصعب أن تتم خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يتفوق على برشلونة في سباق ضم نيمار، لأسباب مادية، حيث أن النادي الإيطالي لم ينفق الكثير من الأموال مؤخرا مثل البارسا.

فقد نجح البيانكونيري في التعاقد مع آرون رامزي وأدريان رابيو مجانًا، بينما سيسدد قيمة صفقة ماتياس دي ليخت لأياكس على أقساط.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الرواتب المرتفعة في يوفنتوس، إلا أن النادي لا زالت لديه القدرة الاقتصادية على إبرام صفقة نيمار.

وعلى مستوى الضرائب، فإن أقصى ما يتم فرضه على دخول اللاعبين الأجانب في إيطاليا، هو 30%.

ويعد ذلك مثاليًا للنجم البرازيلي، بالنظر إلى وجود اشتباكات وقضايا في علاقته مع الضرائب الإسبانية.

Advertisements

ورغم أنه تم عرض نيمار على ريال مدريد، وفقًا لتقارير سابقة، لكن "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الميرينجي لا يهتم بهذه الصفقة.

أما مانشستر يونايتد فهو مهتم كثيرًا، لكنه يظل خيارًا مستبعدًا بالنسبة للاعب، لأن الشياطين الحمر لن يشاركوا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

"خطط قديمة"

وأكدت الصحيفة المقربة من البارسا، أن خطط اليوفي لضم نيمار كانت حاضرة منذ الصيف الماضي، وعادت إلى الواجهة بسبب قناعة إدارة النادي، بأن البرازيلي هو أفضل مكمل للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في خط الهجوم.

وفي المقابل، تبدو حماسة برشلونة للتعاقد مع نيمار قد انخفضت، ويأتي في مقدمة الأسباب تكاليف الصفقة، إلى جانب رفض سان جيرمان عرض المقايضة بضم كوتينيو وديمبلي، إلى جانب 40 مليون يورو، مقابل حصول البلوجرانا على نجم السامبا.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن والد نيمار سيلتقي فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، خلال الأيام المقبلة، لبحث انتقال اللاعب إلى السيدة العجوز.

لكن من جهة أخرى، اعتبرت صحيفة "كوريو ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الصفقة "مستحيلة"، بل "ستقضي" على طموحات اليوفي وخزائنه.