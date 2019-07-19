شكرا لقرائتكم توقيف الفرنسي تريزيغيه للقيادة تحت تأثير الكحول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ ساعة في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 20:49

أشارت تقارير صحافية الجمعة إلى أن الشرطة الإيطالية أوقفت المهاجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي يوفنتوس دافيد تريزيغيه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول في تورينو، متحدثة عن توجيهه إهانات وشتائم لعناصرها.



وعلّق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على مواقع التواصل: «أشكر شرطة تورينو، ومن باب الرحمة سنغض النظر عن تصرف +بطل العالم+» المتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 1998 على أرضها.

وخضع تريزيغيه (41 عاماً)، سفير نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، لاختبار قياس نسبة الكحول في الدم ليل الأربعاء الخميس بينما كان عائداً من سهرة مع أصدقائه.

وبحسب وسائل إعلام، ظهر الهداف السابق «عصبياً، سريع الغضب وغير محترم»، ورفض في بادئ الأمر الخضوع لاختبار الكحول، قبل أن يستجيب لطلب الشرطة، حيث كشف الاختبار عن مستوى كحول في الدم يقدر بين 1,5 و1,7 غرام/ ليتر.