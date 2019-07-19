شكرا لقرائتكم أحمد أحمد ينقلب على أبوريدة ويهاجم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ ساعتين في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 20:45

انقلب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد على أبرز حلفائه في معركته الانتخابية للفوز بمنصبه رئيس الاتحاد المصري عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين المصري والأفريقي هاني أبوريدة ، ووصف أحمد أحمد على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي وضع مقر «كاف» بالخطر من الناحية القانونية، مطالباً الجهات المصرية بالتخلي عن الإشراف على المقر ومنحه بشكل مستقل للاتحاد القاري، لافتاً إلى أن العاملين في «كاف» من جنسيات عدة ويدخلون مصر بتأشيرات سياحة وليس بتأشيرات عمل.



ورد أبوريدة على أحمد أحمد قائلاً: «الاتحاد الأفريقي يتمتع بالعديد من المزايا، ويعامل مثل السفارات الأجنبية، وتنظر الجهات الرسمية في طلب كاف بمعاملة العاملين كديبلوماسيين».

على صعيد متصل، أسفرت قرعة تصفيات الدور الأول المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2021 عن وقوع مالي مع غينيا وناميبيا والفائز من لقاء ليبيريا وتشاد بالدور التمهيدي ضمن المجموعة الأولى، ومالاوي مع أوغندا وبوركينا فاسو والفائز من لقاء جنوب السودان مع سيشيل بالدور التمهيدي بالمجموعة الثانية، والسودان مع جنوب أفريقيا وغانا والفائز من لقاء موريشيوس وساوتومي وبرنسيب من الدور التمهيدي في المجموعة الثالثة.

فيما ضمت المجموعة الرابعة أنغولا والغابون والكونغو الديموقراطية والفائز من لقاء جيبوتي وغامبيا من الدور التمهيدي، والمجموعة الخامسة موريتانيا وأفريقيا الوسطى والمغرب وبوروندي، والمجموعة السادسة موزمبيق والرأس الأخضر والكاميرون ورواندا، والمجموعة السابعة توغو وكينيا ومصر وجزر القمر، والمجموعة الثامنة زيمبابوي وزامبيا والجزائر وبوتسوانا، والمجموعة التاسعة غينيا بيساو والكونغو والسنغال وإي سواتيني، والمجموعة العاشرة تنزانيا وليبيا وتونس وغينيا الاستوائية، والمجموعة الحادية عشرة مدغشقر والنيجر وساحل العاج وإثيوبيا، والمجموعة الثانية عشرة سيراليون وبنين ونيجيريا وليسوتو.