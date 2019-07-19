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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك في مواجهة الجونة...

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جدة - عمرو شويل أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز التى ينافس الفريق الأبيض على لقبها ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف فيما ضم خالد جلال، المغربى خالد بوطيب رغم أدائه برنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة للتعافى من إصابة الركبة.

 

وضمت  قائمة الزمالك التي ستغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة للدخول بمعسكر مغلق  بالجونة كلا من:

 

حراسة المرمي: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

 

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خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدى.

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسن.

 

خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد.

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