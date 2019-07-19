شكرا لقرائتكم خالد جلال يعلن قائمة الزمالك في مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمي: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.
خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدى.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسن.
خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد.
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